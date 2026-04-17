Tutuşan atık malzemeler itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karaman'da inşaat alanındaki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat yakınındaki boş arazide atık inşaat malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Malzemelerin kısa sürede tutuşmasıyla yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir zarar oluşmadı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı