Tütün dükkanı yandı, patlama herkesi korkuttu 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zemin kattaki iş yerinde yangın çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zemin kattaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın esnasında tütün dükkanında meydana gelen patlama herkesi korkuttu. Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi Tekel Sokak'ta bulunan tütün satan bir dükkanda aniden başlayan yangına çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. Yangın esnasında iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevrede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları tamamlandı. İş yerinin yangın anında kapalı olması büyük bir faciayı önledi, maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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