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Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderine İbrahim Yılmaz'ın kırmızı ışıkta su satan bir kadını yardım etme bahanesiyle kayda alıp rencide ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O GÖRÜNTÜLERİ HALA AKILLARDA

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İbrahim Yılmaz'ın kırmızı ışıkta su satan bir kadını rencide ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Görüntülerde Yılmaz, aldığı su karşılığında para verdiği kadını kayda almış ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler o dönem de büyük tepki çekmişti.

Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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