Tutuklanan İbrahim Yılmaz, para verdiği kadını rencide ettiği görüntüyle akıllarda kaldı

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O GÖRÜNTÜLERİ HALA AKILLARDA

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İbrahim Yılmaz'ın kırmızı ışıkta su satan bir kadını rencide ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Görüntülerde Yılmaz, aldığı su karşılığında para verdiği kadını kayda almış ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler o dönem de büyük tepki çekmişti.