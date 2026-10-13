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Tut'ta okul güvenliği koordinasyon toplantısı Kaymakam Bağış başkanlığında yapıldı

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Tut'ta okul güvenliği koordinasyon toplantısı Kaymakam Bağış başkanlığında yapıldı
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde Kaymakam Abdülhamit Bağış başkanlığında okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda okul çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrenci devamsızlıkları ve eğitim kalitesinin artırılması için kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış başkanlığında okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, okullarda güvenliğin sağlanması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin devamsızlık durumları ele alındı. Okul çevrelerinde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, öğrencilerin eğitim süreçlerinin yakından takip edilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik gerekli çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.

Kaymakam Abdülhamit Bağış, "Öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim alması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Okul güvenliğinin sağlanması, öğrenci devamsızlıklarının azaltılması ve eğitim kalitesinin artırılması için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim camiamıza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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