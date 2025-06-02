Tuşba'da Minibüste Elektrik Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Tuşba'da Minibüste Elektrik Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir minibüste elektrik sisteminden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir minibüste elektrik sisteminden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs elektrik sisteminden kaynaklı yanmaya başladı. Durumu gören aracın sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürülen minibüsten geriye ise hurda yığını kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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