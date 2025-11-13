Hırvatistan'da Türk Yangın Uçağı Düştü

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında düşmesi sonucu pilot şehit oldu.

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü. Uçağın pilotu kazada şehit oldu. Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, "Air Tractor" model iki Türk yangın söndürme uçağının Rijeka şehri yönünden başkent Zagreb'e doğru hareket ettiği ancak yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıkları bildirildi. Uçaklardan birinin Krk Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edilen haberlerde, diğer uçağın ise Senj kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Yerel saatle 17.00 sularında kaybolan Air Tractor AT-802 uçağı için arama çalışması başlatıldığı aktarılan haberlerde, pilotun düşmeden hemen önce acil durum çağrısı yaptığı ve kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, yangın söndürme uçağını Senj sınırları içindeki Krivi Put mevkiinde buldu. Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kazaya ilişkin ihbar 17.06'da ulaştı ve Senj İtfaiyesi derhal bölgeye çıkış yaptı ve uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi. - ZAGREB