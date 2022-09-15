Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın acı günü

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın bir süredir hastanede tedavisi gören annesi hayatını kaybetti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın bir süredir hastanede tedavisi gören annesi hayatını kaybetti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın annesi Sabiha Yardımcı (103) bir süredir Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Yardımcı bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazenin Muratpaşa Camii'nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA