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Düzce'de kazalarda 6 ayda 7 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de kazalarda 6 ayda 7 kişi hayatını kaybetti
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Haziran döneminde ülke genelinde 328 bin 29 trafik kazası meydana gelirken, 972 kişi hayatını kaybetti, 183 bin 916 kişi yaralandı. Düzce'de ise 6 ayda 7 kişi öldü.

Haziran döneminde ülke genelinde meydana gelen 328 bin 29 kazada, 972 kişi hayatını kaybettiğini, 183 bin 916 kişinin de yaralandığını bildirdi. 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında Düzce'de 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Düzce'de kural tanımaz sürücüler ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi verilere göre ülke genelinde meydana gelen kazalarda 972 kişi hayatını kaybettiği, 183 bin 916 kişinin de yaralandığını bildirdi. Düzce'de de yılın ilk 6 ayında 709 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken bin 10 kişi yaralandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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