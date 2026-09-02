Kazakistan'da 22 ton yağ taşıyan TIR alev aldı
Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ yüklü TIR alev aldı. Yangında can kaybı olmazken, araç ve römork tamamen yandı, yağın bir kısmı yola döküldü; ekipler yangını söndürdü ve temizlik çalışmaları başladı.
Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan bir TIR alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Türkistan iline bağlı Kazıgurt ilçesinde Rabat köyüne 8 kilometre mesafede "Almatı-Termez-Taşkent" karayolunda yağ taşıyan bir TIR alev aldı. TIR'ın 22 ton sentetik yağ taşıdığı belirlendi. Araç ve römork tamamen yandı, taşınan yağın bir kısmı ise yola döküldü. Yangın ayrıca yaklaşık 1 hektarlık kuru otu da kül etti.
Türkistan bölgesi ve Şimkent kentinden sevk edilen Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri yangını tamamen söndürdü. Söndürme operasyonunda 20 personel ve 5 araç görev aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda dökülen sentetik yağın temizlenmesi için yol hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor.