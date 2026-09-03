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Sinop'ta sel: 2 kadın kurtarıldı, 32 tavuk telef oldu

Sinop'ta sel: 2 kadın kurtarıldı, 32 tavuk telef oldu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak sonrası dere taştı. Gölet ıslah çalışmasından kalan ağaçların menfezi tıkamasıyla oluşan selde iki kadın evde mahsur kaldı, ahır ve samanlık hasar gördü, 32 kümes hayvanı telef oldu. Kadınlar ekiplerce kurtarıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 29 Ağustos'ta sağanak yağış sonrası meydana gelen dere taşkınının bilançosu ortaya çıktı. Taşkın sırasında iki kadın evlerinde mahsur kalırken, ahır ve samanlık zarar gördü, 32 kümes hayvanı telef oldu. Kadınların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayaz köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayaz köyü Zimari Göleti'nde yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında kesilerek dere yatağına bırakılan çok sayıda ağaç, sağanak yağışın ardından Emine Ekşi (64) ve Hacer Şendağ'ın (67) yaşadığı evin önündeki menfezi tıkadı. Menfezin tıkanmasıyla dere taşarken, iki katlı evin bahçesindeki ahır ve samanlıkta hasar oluştu. Sel suları nedeniyle 32 kümes hayvanı da telef oldu.

Evlerinde mahsur kalan Ekşi ve Şendağ'ın yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgeye çıkarılan iki kadın, tedbir amacıyla otele yerleştirildi.

"Öleceğiz sandık"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Emine Ekşi, akşam saatlerinde başlayan yağışın gece yarısına doğru etkisini kaybettiğini ancak dere yatağının tıkanması sonucu büyük bir tehlike yaşadıklarını söyledi. El feneriyle dışarı baktığında karşılaştığı manzara karşısında büyük korku yaşadığını belirten Ekşi, "Ağaçlar dereyi tıkadı, dere taştı. O an çok korktuk, ne yapacağımızı bilemedik. Üst katlara kaçtık. Jandarmayı arayarak 'bizi kurtarın, sel var' diye yardım istedik. Bir ara ben kendime gelemedim. Suyun azalmasının ardından ekipler geldi ve bizi kurtardı" dedi.

"Burada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz"

Dere yatağındaki ağaçların yaşanan olayda etkili olduğunu ileri süren Ekşi, "Biz bu ağaçların selle geldiğini sanmıştık. Daha sonra bunların gölet çalışmasından kaynaklandığını öğrendik. Burada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Psikolojimiz bozuldu, öleceğiz sandık. Zararımız büyük. Gerekli önlemin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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