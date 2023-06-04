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Türkeli'de köprü ulaşıma kapatıldı

3. Sayfa Haberleri

Türkeli'de köprü ulaşıma kapatıldı Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselmesi nedeniyle Yılanlık mevkisindeki geçici köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Türkeli'de köprü ulaşıma kapatıldı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselmesi nedeniyle Yılanlık mevkisindeki geçici köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası Türkeli ve Helaldı Derelerinde su seviyesi yükseldi. Türkeli Çayı üzerindeki yaklaşık 15 köye ulaşım sağlayan geçici köprü tedbir amaçlı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Ekipler, muhtemel bir afet durumuna karşı teyakkuzda bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - 3. Sayfa

Türkeli Sinop 3. Sayfa Haberler

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