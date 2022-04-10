Türk Yıldızları Malatya semalarında

MALATYA - Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle 'Solo Türk ve Türk Yıldızları' Malatya semalarında gösteri uçuşu yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi üzerinden de geçiş yapan 'Solo Türk ve Türk Yıldızları'na, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'nde katılımlarıyla açılan dev Türk Bayrağı ile eşlik edildi.

Çok sayıda polis ailelerinde takip ettiği gösteri büyük beğeni topladı.