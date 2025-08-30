Türk sinemasının ünlü ismi Anta Toros hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Türk sinemasının sevilen isimlerinden usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti.

77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Anta Toros'un ölüm haberi pek çok sinema ve dizi oyuncu tarafından sosyal medyadan üzüntü ile paylaşıldı. Toros, 77 yaşındaydı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Asıl adı Antaram Torosyan olan Türk tiyatro ve dizi dünyasının oyuncusu Anta Toros, 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.

Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika'da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.