Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri DÜZCE (İHA) – Tacikistan'da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi, Düzce'de toprağa verildi. DÜZCE (İHA) – Tacikistan'da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi, Düzce'de toprağa verildi. Cenazede Taşlı'nın ailesi tabutun başında gözyaşı dökerek, duygu dolu anlar yaşadı. Türk Kızılay'da 2004-2013 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Ömer Taşlı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 24 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Taşlı için Düzce'de tören düzenlendi. Kaynaşlı'da bulunan Batı Karadeniz Afet Müdahale Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, birlikte görev aldığı arkadaşlarının yanı sıra, eski dönem Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Kızılay personelleri katıldı. Tören alanına getirilen Ömer Taşlı'nın tabutuna sarılan ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Program, Ömer Taşlı'nın hayat hikayesinin okunması ile başlarken, Tekin Küçükali ve Dr. İbrahim Altan açıklamalarda bulunan aileye taziye dileklerini iletti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte Ömer Taşlı'nın cenazesi Konuralp Taşlı Sokak üzerinde bulunan camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ömer Taşlı Kızılay Düzce 3. Sayfa Haberler

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