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Türk bayraklarını yerde gören kadın kuryeden örnek davranış

Türk bayraklarını yerde gören kadın kuryeden örnek davranış
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Eskişehir’de motosikletiyle seyir halindeyken yerdeki 2 Türk bayrağını fark eden moto kurye Gülten Yeşil, aracını sağa çekerek bayrakları yerden kaldırdı.

Eskişehir'de motosikletiyle seyir halindeyken yerdeki 2 Türk bayrağını fark eden moto kurye Gülten Yeşil, aracını sağa çekerek bayrakları yerden kaldırdı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, moto kuryelik yapan Gülten Yeşil trafikte seyrettiği sırada yola düşmüş 2 Türk bayrağını fark etti. Durumu görür görmez motosikletini güvenli bir şekilde yolun sağına çeken Yeşil, araçtan inerek yerdeki bayrakları kaldırdı.

Bayrakları özenle yanına alan duyarlı kurye, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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