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Türk Bayrağını Yakan Şüpheliye 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Türk Bayrağını Yakan Şüpheliye 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
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Pendik'te bir iş yerinin kapısında asılı Türk bayrağını yakan Aykut Nurbel'in 'Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılamak' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli, suçlamayı kabul etmiyor ve olayla ilgisi olmadığını savunuyor.

Pendik'te gece saatlerinde bir iş yerinin kapısında asılı olan Türk bayrağını yakan tutuklu şüphelinin 'Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

30 Ocak tarihinde Pendik Şeyhli Mahallesinde bir iş yerinin kapısında asılı olan Türk bayrağının yakıldığı ihbar edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bayrağı yakan kişinin Aykut Nurbel olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelinin 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Şüpheli Aykut Nurbel savunmasında, Türk bayrağını yakmadığını, görüntülerdeki şahsın kendisine benzetildiğini, olayla ilgisi olmadığını ve plastik toplayarak gezdiğini ifade ederek üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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