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Orkinos için gittikleri Malta'da 48 kişiyi kurtardılar

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Balıkesirli balıkçılar, orkinos avı için çıktıkları seferde batan göçmen teknesindeki 48 kişiyi kurtararak can simidi oldu.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinden aldıkları izinle birlikte 45 günlüğüne orkinos avına giden Türk denizciler, göçmen gemisinin batması sonrası denizde mahsur kalanların imdadına yetişti. Balıkesirli balıkçılar yaklaşık 48 göçmenin hayatını kurtardı.

Malta - İtalya arasında orkinos avı için sefere çıkan Bandırma ve Erdekli balıkçılar, batan göçmen teknesindeki insanlara yardım eli uzattı. Su yüzeyinde canlı olarak buldukları göçmenleri gemilerine alan balıkçılar daha sonra ihbar için olay yerine gelen yetkililere göçmenleri teslim etti. 10 civarı ölüm olayının olduğunu ifade eden balıkçılar, 48 kişiyi teknelere alarak adeta can simidi oldu. O anlar ise kameralarca kaydedildi. - VALLETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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