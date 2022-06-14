Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı - Haberler

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Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si rehber, 1 şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - 3. Sayfa

Korkuteli Fethiye 3. Sayfa Haberler

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