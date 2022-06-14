Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si rehber, 1 şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - 3. Sayfa Korkuteli Fethiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.