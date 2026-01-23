Manisa'da otomobil otobüs ile çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde E-96 karayolu Turgutlu Jandarma Komutanlığı önünde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir yönüne seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü Turgutlu ilçe merkezinden E-96 karayoluna çıkış yapan Ömer D. (58) idaresindeki 35 MPT 57 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Duman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Perihan D. (55) acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırlarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA