İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Turgutlu'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza, hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara istikametine gitmekte olan Abdullah Ö. idaresindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, Avşar Mahallesi yönünden Ankara yönüne gitmekte olan Sezai Gök idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 45 J 6394 plakalı servis minibüsü ile hafif ticari araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Abdullah Ö. ise ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title