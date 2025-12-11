Haberler

Kazada yaralanan sürücü hayata tutunamadı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mesut Göbekli, hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam tır ve otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Mesut Göbekli idaresindeki otomobil, yem fabrikasından karayoluna çıkış yapan Ahmet B. idaresindeki tıra çarptı. Tırın tekerlek bölümüne çarpan ve adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mesut Göbekli (40) ağır yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Göbekli ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücü Mesut Göbekli Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Mesut Göbekli'nin cenazesinin bugün Derbent Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derbent Kabristanlıkta toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
