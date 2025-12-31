Otizmli öğrenciyi darp eden okul müdürü tahliye oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli ortaokul öğrencisini merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü, tahliye edildi.

Olay, 5 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U. (13), okul müdürü Bekir G.'nin müdahalesi sırasında merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Olayın ardından ailesine durumu anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin, okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan adli muayene raporunda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından okul müdürü Bekir G., "Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak G.'nin açığa alındığını duyurdu.

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık okul müdürü, suçlamaları reddederek öğrenciyi derse neden girmediğini sormak için omzundan tuttuğunu, öğrencinin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü, kasıtlı bir hareketinin olmadığını söyledi. Mahkeme, ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Okul Müdürü Bekir G. davasını yeniden değerlendiren Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Bekir G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. - MANİSA