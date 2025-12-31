Haberler

Otizmli öğrenciyi darp eden okul müdürü tahliye oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Bekir G., yapılan yargılama sonucu tahliye edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli ortaokul öğrencisini merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü, tahliye edildi.

Olay, 5 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U. (13), okul müdürü Bekir G.'nin müdahalesi sırasında merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Olayın ardından ailesine durumu anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin, okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan adli muayene raporunda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından okul müdürü Bekir G., "Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak G.'nin açığa alındığını duyurdu.

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık okul müdürü, suçlamaları reddederek öğrenciyi derse neden girmediğini sormak için omzundan tuttuğunu, öğrencinin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü, kasıtlı bir hareketinin olmadığını söyledi. Mahkeme, ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Okul Müdürü Bekir G. davasını yeniden değerlendiren Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Bekir G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

