Turgutlu'da yaz aylarının gelmesiyle kask denetimleri artırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaz aylarında artan yaralanmalı motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla kask denetimleri sıkılaştırıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında sürücülere kask kullanımının hayati öneme sahip olduğu hatırlatılırken, kasksız şekilde trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler bilgilendirilirken, uygulamaların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, özellikle yaralanmalı motosiklet kazalarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek tüm motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaya ve koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı