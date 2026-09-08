Haberler

Turgutlu’da kum ocağında kamyonun altında kalan bir kişi haytını kaybetti

Turgutlu’da kum ocağında kamyonun altında kalan bir kişi haytını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kum ocağında meydana gelen olayda, kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kum ocağında meydana gelen olayda, kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Turgutlu'nun Çampınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ali Ahmet Havice, Z.K. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yapılan ilk incelemede Havice'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme kapsamında işletmeye ait güvenlik kamerası kayıtları da incelenmek üzere ilgili birime gönderildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü ile işletme sahibi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Dronu hesaba katmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'PISA 2025' açıklaması

Türkiye, eğitimde dünyayı geride bıraktı! Erdoğan'dan tebrik mesajı
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı