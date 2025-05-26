Turgutlu'da Jandarma Operasyonunda İki Şahıs Yakalandı

Turgutlu'da Jandarma Operasyonunda İki Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı operasyonla yakaladı. R.T., 'Silahlı Tehdit' suçundan 8 yıl 8 ay, A.A. ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 7 yıl 11 ay ceza almıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Urganlı Karakolları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; "Silahlı Tehdit" suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. (24) ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.A. (32) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerin ardından iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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