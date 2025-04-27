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Turgutlu'da Genç Kıza Araç Çarptı

Turgutlu'da Genç Kıza Araç Çarptı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazanın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, balkonda yağmuru görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolunda karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ö.S.'ye bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, balkonda yağmuru görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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