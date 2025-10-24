Haberler

Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.Y.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Altay Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Dibek Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y.A. bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Y.A.'nın durumunun ağır olduğu ve Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan E.Y.A.'yı bıçakladığı öne sürülen A.B.'nin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı, şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, 'Tüm sorumluluğu alıyorum' deyip ne yapacağını duyurdu

Maçı 90+4'te kaybetti! "Sorumluluk bende'' deyip ne yapacağını duyurdu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.