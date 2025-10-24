Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Altay Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Dibek Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y.A. bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Y.A.'nın durumunun ağır olduğu ve Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan E.Y.A.'yı bıçakladığı öne sürülen A.B.'nin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı, şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. - MANİSA