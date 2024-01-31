Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Turabi dansçı mı, Turabi gerçek mesleği ne?

TURABİ DANSÇI MI, GERÇEK MESLEĞİ NE?

Turabi Çamkıran (d. 3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçüdür.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem muay thai hem de karma dövüş sanatları ile ilgilendi. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katıldı ve şampiyon oldu. Aynı sene şampiyon olarak yarışmanın 34. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds 2'ye katıldı, yarışmanın 10. bölümünde diskalifiye oldu. 2022'de aynı yarışmanın 38. sezonu olan The Challenge: Ride or Dies'a katıldı, yarışmadan elenen 5. isim oldu