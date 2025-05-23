Tur Otobüsü Şoförü Sokak Köpeğini Ezdi!

Tur Otobüsü Şoförü Sokak Köpeğini Ezdi!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsü şoförünün sokakta yatan köpeği bilerek ezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, çevredeki mahalle sakinleri arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsü şoförünün sokakta yatan köpeği ezdiği anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İddiaya göre, bir tur otobüsü şoförü, yol ortasında yatan sokak köpeğini bilerek ezip ölümüne sebep oldu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta hareketsiz yatan köpeği fark eden şoförün, yön değiştirmeyerek hayvanın üzerinden geçtiği ve yoluna devam ettiği görülüyor. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük tepkiyle karşılandı. Görgü tanıkları, otobüs şoförünün köpeği açık şekilde gördüğünü ve manevra yaparak hayvanı kurtarabilecekken bunu tercih etmediğini savundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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