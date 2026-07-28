Kahta'da tur minibüsü devrildi: 13 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Arsemia Tarihi alan yakınlarında A.İ. idaresindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı