Manavgat'ta Tur Midibüsü Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı
Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan tur midibüsü, trafik levhasını devirip kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tur aracına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü plakasını alıp kısa süre sonra geri dönerek görüştü ve yoluna devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur midibüsünün ışıklı kavşakta trafik levhasını devirip refüjü aşarak kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tur aracına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç ışıklı kavşağında meydana geldi. Görüntülerde, D-400 Karayolu'nda emniyet şeridinden Alanya istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tur midibüsünün trafik ışıklarını geçtiği sırada Kızılağaç istikametine yöneldiği görüldü. Kontrolden çıkan midibüs, refüjde bulunan trafik levhasını devirerek refüjü aştı. Midibüs, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tur aracının arka kısmına çarparak durabildi.
Düşen plakasını alıp yoluna devam etti
Kazanın ardından midibüsten inen sürücü, çarpmanın etkisiyle düşen plakasını yerden aldı. Bir süre ilerledikten sonra yeniden duran sürücünün geri gelerek çarptığı aracın sürücüsüyle görüştüğü, ardından midibüsüne binerek yoluna devam ettiği görüldü.