Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Avrupa'da liderler Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin

Avrupa, yeni Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta düzenlenen protesto gösterisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere göç etmesi yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi. Protestocular, 'Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır' ve 'Trump'ın planlarını reddediyoruz' sloganları attı.

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır", " Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi'nden sürme planlarını reddediyoruz" sloganları atıldı.

Tunus'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere göç etmesi" yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi. Tunuslular ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır", "Davanın yıkımına hayır", "Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi'nden sürme planlarını reddediyoruz", "Gazze umurunda değil, ABD yenilmeli", "Trump, yalancı, ABD terörizmin anasıdır" sloganları attı. Protestocular, ABD Büyükelçiliğinin kapatılması ve ABD Büyükelçisinin Tunus topraklarından sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu.

Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten
img

"Mertens seneye Fenerbahçe'de"
img

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler

Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.