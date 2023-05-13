Tunceli Valiliğinden kayıp gençlerin bulunmasına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, 21 Nisan tarihinde Ovacık kara yolunda araçlarının Munzur Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 3 gencin cansız bedenlerine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 21 Nisan 2023 günü, Tunceli Ovacık kara yolu üzerinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın Munzur Çayı'na uçtuğu, kazanın meydana geldiği tarihten bu yana su üzerinde, kıyı hattı boyunca ve havadan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık bin kişilik ekip ile 23 gündür devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarının 16. günü olan 6 Mayıs 2023 günü kayıp olan gençlerimizden birinin cansız bedeni olay bölgesinden yaklaşık 39 kilometre uzakta bulunmuş, yine arama kurtarma çalışmalarının 19. günü olan 9 Mayıs 2023 günü kayıp olan vatandaşlarımızdan birinin daha cansız bedeni olay bölgesinden yaklaşık 19 kilometre uzakta bulunarak sudan çıkarılmıştır. Bugün devam eden çalışmalar neticesinde, kayıp olan vatandaşlarımızdan üçüncüsünün de cansız bedeni olay bölgesinden yaklaşık 41 kilometre uzakta bulunarak sudan çıkarılmış, otopsi işlemi için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Gençlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ayrıca 23 gündür aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - TUNCELİ