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Tunceli Pülümür'de dün kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu

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Tunceli Pülümür'de dün kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesi Doğanpınar köyünde dün sabah evinden çıkan 83 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, hastayı köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak buldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün sabah itibariyle kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Doğanpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 83 yaşındaki Alzheimer hastası dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri H.D.'yi köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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