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Tunceli'nin Pertek ilçesinde çıkan yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu

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Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Yukarı Kacarlar köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Ergün Haydaroğlu'na ait ahır ve samanlıkta çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Yukarı Kacarlar köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Pertek ilçesine bağlı Kacarlar köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ergün Haydaroğlu'na ait ahır ve samanlıkta henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına ev sahipleri ve köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ahırda bulunan 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Haber verilmesi üzerine köye 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını soğutma çalışmaları devam ederken ilgili kurumların köyde inceleme yaptığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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