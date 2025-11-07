Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ekim 2025 günü stepne lastiğe zulalanmış halde 3,73 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirilmişti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, esrar maddesini temin ederek gizleme işlemini yapan ve naklini organize eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, Tunceli, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı olarak 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, 38 kök dikili kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - TUNCELİ