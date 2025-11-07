Haberler

Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 kilo kubar esrar ve diğer uyuşturucu unsurlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Tunceli, Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirildi.

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ekim 2025 günü stepne lastiğe zulalanmış halde 3,73 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirilmişti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, esrar maddesini temin ederek gizleme işlemini yapan ve naklini organize eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, Tunceli, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı olarak 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, 38 kök dikili kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.