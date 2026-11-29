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Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen huzur denetimlerinde 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 35 umuma açık işletme kontrol edildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven denetimleri gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde, 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 35 umuma açık işletme kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı