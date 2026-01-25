Haberler

Tunceli'deki silahlı saldırının zanlısı Tokat'ta yakalandı

Tunceli'de araçtan inen kişilere silahlı saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı; şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Tunceli'de araçtan inen kişilere silahlı saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yakalandı.

Olay, 20 Ocak'ta Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından hızla kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçan şahsın B.A. (32) olduğu belirlendi. Şüpheli, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Aladun uygulama noktasında bir araçta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
