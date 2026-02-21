Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinden ve aracında satışa hazır fişekler halinde kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli U.S. durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda kokain maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun satışa hazır fişekler halinde paketlendiği tespit edildi.

Gözaltına alınan U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı