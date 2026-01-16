Tunceli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Tunceli'de iş yerinin önünde husumetlisinin silahlı silahlısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Moğultay Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde iş yeri sahibi T.S., husumetlisi Ö.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli Ö.Y.'nin polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ