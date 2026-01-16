Haberler

Tunceli'de silahlı saldırı: 1 yaralı


Tunceli'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi T.S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.

Tunceli'de iş yerinin önünde husumetlisinin silahlı silahlısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Moğultay Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde iş yeri sahibi T.S., husumetlisi Ö.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli Ö.Y.'nin polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

