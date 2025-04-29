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Tunceli'de Minibüs Kazası: 1 Yaralı

Tunceli'de Minibüs Kazası: 1 Yaralı
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Tunceli-Elazığ karayolunda bir minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tunceli'deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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