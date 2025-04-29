Tunceli'de Minibüs Kazası: 1 Yaralı
Tunceli-Elazığ karayolunda bir minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tunceli'deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada
TUNCELİ - Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa