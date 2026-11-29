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Tunceli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında oluşturulan kadın polis ekibi, kentin farklı noktalarında trafik denetimlerini sürdürüyor.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kadın polis ekibi oluşturuldu. Görev yapan kadın polisler, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım 2026 itibarıyla başlayan kış lastiği zorunluluğu kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerde, sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ardından araç lastiklerinin mevzuata uygunluğu ekipler tarafından ölçüldü.

Denetimlerde sürücülere kış şartlarında değişen hava ve yol şartlarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı