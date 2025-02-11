Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Tunceli'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tunceli'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında amonyum-potasyum nitrat ve çeşitli inşaat aletleri bulunuyor.

Tunceli'de amonyum-potasyum nitrat kullanarak kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesi Akyayık Mahallesi Mercan Deresi mevkiinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, 1 hilti ve hilti ucu, 1 yılan uçlu kamera, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, bir 75 amper akü, 1 litre benzin, 1.5 litre mazot ve motor yağı, birer adet murç, balyoz, kazma, levye ve bir çift inşaat eldiveni ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlandığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
img

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.