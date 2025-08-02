Tunceli’de Kaçak Avcılara Yönelik Su Altı Operasyonu

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, kaçak avcılar tarafından suya bırakılan ağları, tek tek sudan çıkarttı.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karadan ve su altında denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yasak yöntemlerle yapılan balıkçılıkla mücadele kapsamında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Keban Baraj Gölü'nde önemli bir operasyona imza attı. Kaçak avcılar tarafından göle bırakılan yasadışı ağlar tek tek toplanarak sudan çıkarıldı. Operasyon sırasında ağlara takılan çok sayıda balık ve yengeç zarar görmeden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Tunceli Valiliği, yasadışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi. - TUNCELİ