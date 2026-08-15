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Tunceli'de aileler arası silahlı kavga: 3 yaralı

Tunceli'de aileler arası silahlı kavga: 3 yaralı
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Tunceli’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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