Tunceli'de Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Tunceli'de sağdıcının nikahına katıldıktan sonra kaybolan 26 yaşındaki Ekin Bulat için polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Son saatlerde benzinlikte görülen Bulat'a ulaşmaya çalışılıyor.
Tunceli'de önceki gün sağdıcının nikahına katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.
Ekin Bulat'ın (26) en son gece 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'ndeki benzinlikten babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı belirtilirken kendisine o saatten bu yana ulaşılamadığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmalarına başlanırken ailesi, Bulat veya aracı görenlerin kendilerine ulaşılmasını istedi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa