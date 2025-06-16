Tunceli'de Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Tunceli'de önceki gün sağdıcının nikahına katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Ekin Bulat'ın (26) en son gece 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'ndeki benzinlikten babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı belirtilirken kendisine o saatten bu yana ulaşılamadığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmalarına başlanırken ailesi, Bulat veya aracı görenlerin kendilerine ulaşılmasını istedi. - TUNCELİ