Tunceli'de Doğa Yürüyüşü sırasında Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Tunceli'de Doğa Yürüyüşü sırasında Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kadın, kayalıklardan düşerek yaralandı. Ekiplerin 4 saat süren arama kurtarma çalışması sonrası kadın yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Sarıtaş köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup doğa yürüyüşü yaparken bir kadın, sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, jandarma, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden 5 gönüllü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren zorlu ve koordineli arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, ekipler yaralı kadına ulaştı. Kadın, bulunduğu noktadan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli AFAD İl Müdürü Veysi Kaya, "Zorlu arazi koşullarına rağmen görevini özveriyle yerine getiren tüm arama kurtarma ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, gönüllü kuruluşlarımıza ve özellikle olay yerine ilk ulaşan ve çalışmalara büyük katkı sağlayan Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan, doğamızın güzelliklerini keşfederken coğrafi zorlukları da göz önünde bulundurarak tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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