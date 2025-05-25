Tunceli'de Cemevi Kavgasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü'nde bulunan cemevinde meydana gelen kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Deniz Seyrek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kavgada cemevi başkanı 50 yaşındaki Yaşar Seyrek de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kavga, Nazımiye'ye bağlı Kılköyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önce tartışma yaşanan H.Y. ile Kılköyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek arasında yine tartışma çıktı. Tartışmada H.Y. silahla cemevi başkanı Yaşar Seyrek (50) ile yeğeni 18 yaşındaki Deniz Seyrek'e silahla ateş etti. Meydana gelen olayda Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybederken, yeğeni Deniz Seyrek ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Deniz Seyrek'i ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TUNCELİ