Tunceli'de Çamura Saplanan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı
Tunceli'nin Gökçek Çıralı köyü istikametinde araçlarıyla çamura saplanan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tunceli'de gece saatlerinde araçlarıyla çamura saplanıp mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Tunceli merkez Gökçek Çıralı köyü istikametinde önceki gece saatlerinde 1'i çocuk 5 kişinin araçlarıyla çamura saplandığı bilgisi alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 sağlık ekipleri ile güvenlik personeli sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu çamura saplanan 5 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı. - TUNCELİ