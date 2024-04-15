Tunceli'de bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Tunceli'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde çay ocaklarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ